«دله الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع «سكري السعودية» لرعاية مرضى السكري بالسعودية

ويعتبر مركز السكري في مستشفيات دله أحد المراكز الرائدة في المنطقة، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمرضى السكري، بما في ذلك، العيادات التخصصية للسكري من النوع الأول والثاني وسكري الحمل، والعيادات التخصصية للسكري عند الأطفال، وعيادة القدم السكري، وعيادة مضخة الإنسولين، وعيادة الشبكية للسكري، وذلك بقيادة استشاريين من حملة الزمالات التخصصية من مختلف الكفاءات، كما يقدم مركز السكري، والغدد الصماء برامج علاجية متميزة