"العواد" رئيسًا تنفيذيًا لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية

وافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية على تعيين الدكتور عبدالعزيز محمد العواد رئيسًا تنفيذيًا للشركة .
ويعد الدكتور العواد من الكوادر الوطنية المؤهلة وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الابتكار من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في مجال القيادة وإدارة التغيير بالولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى إثرائه للمحتوى العربي بعدة كتب كان آخرها "كتاب أحاول أن أفهم".
وبهذه المناسبة صرح الدكتور العواد قائلاً: يسعدنا تلقي قرار الجمعية العمومية بالموافقة على تعييني رئيساَ تنفيذياَ للشركة، الأمر الذي يرمي على عاتقنا دورًا فاعلًا في هذه المرحلة التاريخية الهامة في مسيرة الشركة، وتحقيق أهدافها الإسترايتجية وخططها التوسعية.
وأضاف: تتمحور رؤية شركة أكاديمية الجزيرة العالمية، حول دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعوددية والهادفة إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وضمان الملاءمة بين المخرجات مع احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الكوادر الوطنية في عدة مجالات، وأن تكون شركة أكاديمية الجزيرة العالمية منظمة معاصرة تبتكر الحلول الذكية المتكاملة، وتعظم الاستفادة من المتاح.