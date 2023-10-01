"العواد" رئيسًا تنفيذيًا لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية

ويعد الدكتور العواد من الكوادر الوطنية المؤهلة وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الابتكار من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في مجال القيادة وإدارة التغيير بالولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى إثرائه للمحتوى العربي بعدة كتب كان آخرها "كتاب أحاول أن أفهم".