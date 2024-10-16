غدًا.. القمر العملاق يُضيء سماءنا والفلكي "هندي": لا صحة لارتباطه بزلازل وبراكين

يصادف غداً الخميس 17 أكتوبر اكتمال القمر بدرًا لشهر ربيع الآخر متزامناً مع وقوع القمر في أقرب نقطة للأرض والتي تسمى بنقطة الحضيض.
وفي هذا الإطار، قال لـ "سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو رابطة التلسكوبات السعودية: للقمر مدار إهليجي "بيضاوي" تكون مناطق فيه قريبة من الأرض وأخرى بعيدة، مما يؤثر على الحجم الظاهري للقمر.
وأضاف: سيكون القمر على بُعد 357364 كيلومتراً، وهي أقرب مسافة يكتمل فيها القمر بدرًا خلال هذا العام 2024.
وبيّن الفلكي "هندي" أنه بسبب اقتراب القمر سيكون حجم البدر أكبر من المعتاد بـ 12.4%، بينما تزداد كمية سطوع القمر وإضاءته بنسبة 15.7%، وسيتمكن الجميع من مشاهدة القمر طوال الليل.
وحول ما يُشاع عن ارتباط الظاهرة بزلازل وبراكين، أكد الفلكي "هندي" أن ذلك غير صحيح؛ لأن نسبة تغير تأثير القمر على صفائح الأرض لا يتعدى 4% وهي نسبة أقل من أن تؤثر بشكلٍ فعلي.