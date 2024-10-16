غدًا.. القمر العملاق يُضيء سماءنا والفلكي "هندي": لا صحة لارتباطه بزلازل وبراكين

وحول ما يُشاع عن ارتباط الظاهرة بزلازل وبراكين، أكد الفلكي "هندي" أن ذلك غير صحيح؛ لأن نسبة تغير تأثير القمر على صفائح الأرض لا يتعدى 4% وهي نسبة أقل من أن تؤثر بشكلٍ فعلي.