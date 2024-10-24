OPPO تتعاون مع VENOM وتطلق عنان جهاز RENO 12F 5G مع نسخة الفلم الجديدة "الرقصة الأخيرة"

أعلنت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم عن تعاون رائد مع الفيلم المرتقب "فينوم: الرقصة الأخيرة"، والذي يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي في 25 أكتوبر 2024. ويهدف هذا التعاون المفعم بالحيوية إلى إطلاق العنان للقوى الداخلية لدى المستخدمين ودعوتهم لتجربة الميزات غير العادية لأحدث هواتف OPPO الذكية، Reno12 F 5G، وهي ميزات مستوحاة من القدرات الخارقة لـبطل فينوم.
تمامًا مثلما يتمتع فينوم بقوة فائقة وحواس معززة وصلابة وقدرات على تغيير الشكل، تم تصميم هاتف Reno12 F 5G بميزات شاملة تستهدف تمكين المستخدمين. وتشمل هذه الميزات:
- ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser 2.0): تستخدم هذه الأداة المحسّنة من OPPO الذكاء الاصطناعي لتوفير طريقة سلسة لإزالة الاشخاص والأشياء غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة فقط، ومحاكاة قدرات فينوم على تغيير شكله لتقديم نتائج مثالية.
- درع شامل: من خلال تزويده بإطار من سبيكة عالية القوة وشاشة زجاجية متطورة ومعززة، يوفر Reno12 F 5G المتانة، مثل درع فينوم الواقي. ويضمن تصنيف معيار IP64 للهاتف مقاومة الرذاذ والغبار، مع الحفاظ على استجابة الشاشة حتى عندما تكون أيدي المستخدمين مبللة بالماء.
- شحن سريع بتقنية SUPERVOOC بقوة 45 وات: استمتع بالشحن السريع أثناء التنقل باستخدام تقنية SUPERVOOC من OPPO، والتي توفر السرعة والتحمل اللذين يحتاجهما المستخدمون - تمامًا مثل قوى التعافي السريع لدى فينوم. ويمكن شحن الهاتف بصورة كاملة من 1 إلى 100% في 71 دقيقة .
- تقنية AI LinkBoost تحاكي حواس فينوم: مع وضع حواس فينوم المعززة في الاعتبار، تساعد تقنية AI LinkBoost من OPPO في تعزيز الاتصال حتى في بيئات الشبكة الضعيفة مثل الحشود أو مواقف السيارات تحت الأرض.
وفي إطار التعاون بين OPPO وفينوم، تطلق OPPO قالبًا حصريًا مستوحى من فيلم "فينوم: الرقصة الأخيرة"، لتشجيع المستخدمين والمعجبين بالفلم على إطلاق قدراتهم الداخلية وإضفاء ميزات فينوم على صورهم الشخصية.
يتوافر هاتف Reno12 F 5G في المملكة العربية السعودية بسعر 1299 ريالًا سعوديًا في جميع منافذ البيع.
ويزود هاتف Reno12 F 5G المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها لمواجهة تحدياتهم اليومية، سواء من خلال المتانة أو الإبداع أو السرعة.