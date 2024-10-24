OPPO تتعاون مع VENOM وتطلق عنان جهاز RENO 12F 5G مع نسخة الفلم الجديدة "الرقصة الأخيرة"

أعلنت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم عن تعاون رائد مع الفيلم المرتقب "فينوم: الرقصة الأخيرة"، والذي يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي في 25 أكتوبر 2024. ويهدف هذا التعاون المفعم بالحيوية إلى إطلاق العنان للقوى الداخلية لدى المستخدمين ودعوتهم لتجربة الميزات غير العادية لأحدث هواتف OPPO الذكية، Reno12 F 5G، وهي ميزات مستوحاة من القدرات الخارقة لـبطل فينوم.