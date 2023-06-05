250 ساعة تدريبية.. برنامج تأهيلي بنجران يتفاعل لتنمية مهارات أطفال التوحد

نفّذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، مساء أمس، أولى جلسات برنامج تنمية مهارات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذي يأتي بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري؛ حيث يمتد البرنامج الذي يستهدف ٤٠ طفلًا من ذوي اضطراب التوحد لمدة شهر بأكثر من ٢٥٠ ساعة تدريبية؛ لتطوير وتنمية مهارات ذوي اضطراب التوحد بنجران، والمساعدة على تعديل سلوكهم؛ ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية في تقديم الخدمات المتنوعة لمستفيديها في المجال التأهيلي والتعليمي.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، اهتمام حكومتنا الرشيدة بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتسخير كل الجهود في خدمتهم ودعمها للقطاع غير الربحي للنهوض بالخدمات المنوطة به.
وأوضح مدير الجمعية منصور سمران، أن هذا الدعم السخي من منصة إحسان للعمل الخيري يفتح للجمعية آفاقًا في تقديم الخدمات بجودة عالية لتعود بالنفع والفائدة لذوي اضطراب طيف التوحد.
وتسعى جمعية "إرادة التوحد" إلى تسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا، والعمل على تحسين وتقديم الخدمات المناسبة لهم.