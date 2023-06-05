250 ساعة تدريبية.. برنامج تأهيلي بنجران يتفاعل لتنمية مهارات أطفال التوحد

نفّذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، مساء أمس، أولى جلسات برنامج تنمية مهارات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذي يأتي بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري؛ حيث يمتد البرنامج الذي يستهدف ٤٠ طفلًا من ذوي اضطراب التوحد لمدة شهر بأكثر من ٢٥٠ ساعة تدريبية؛ لتطوير وتنمية مهارات ذوي اضطراب التوحد بنجران، والمساعدة على تعديل سلوكهم؛ ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية في تقديم الخدمات المتنوعة لمستفيديها في المجال التأهيلي والتعليمي.