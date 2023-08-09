بعد إعلان "2023 هو الأكثر سخونة".. "الحصيني": لا بيانات متاحة.. والتغير المناخي فكرة يسودها الشك

بعد أن أكدت المنظمة العالمية للأرصاد ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات إلى مستويات قياسية جديدة‏، وأن عام 2023 هو الأكثر سخونة حتى الآن بمقدار 0.43 درجة مئوية مقارنة بمتوسط درجات الحرارة الأخيرة، وبمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة"، قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، معلقًا على بيان المنظمة: "في ظل عدم وجود بيانات مناخية متاحة للجميع من علماء ومختصين في علم الأرصاد والبيئة، وعدم وجود تفاصيل أكثر توضح هذا الكلام بشكل علمي ودقيق، فإن فكرة التغير المناخي تظل فكرة يسودها الشك عند البعض في ظل محاولة البعض تمرير مثل هذا الطرح لأسباب سياسية أو اقتصادية!".