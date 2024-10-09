"هيئة كفاءة الإنفاق" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للتعلم والتطوير

فازت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بجائزة أفضل مبادرة للتعلم والتطوير، التي تمنحها قمة إدارة الموارد البشرية 2024 (HRM SUMMIT AWARDS) بمملكة البحرين، للأفراد والجهات الحكومية والخاصة الذين يسهمون في نجاح إدارة الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال.
وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في الهيئة، ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن "تحقيق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لجائزة أفضل مبادرة للتعلم والتطوير جاء نتيجة التميز في برنامج 'أثر المعرفة'، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة مشاركة ونقل المعرفة بين الموظفين، وتعظيم الثقافة المعرفية في مجتمع الهيئة ودعم الاندماج الوظيفي".
وأضافت أن برنامج "أثر المعرفة" نظّم حتى الآن 17 لقاءً، استفاد منه أكثر من 200 موظف عبر تعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة في بناء منظمة عالية الأداء تضمن أفضل ممارسات الارتباط والاندماج بين الموظفين.
يركز برنامج "أثر المعرفة" على تفعيل أطر المعرفة من خلال حثّ وتحفيز منسوبي الهيئة على مشاركة المعارف المكتسبة بعد الانتهاء من البرامج التدريبية أو المؤتمرات التعليمية، وذلك باستخدام أفضل الممارسات المنهجية المتبعة، ويسهم في نشر ثقافة التعلم والتطوير وتعزيز المعرفة بين الموظفين في المهارات السلوكية والقيادية والفنية والاحتفاظ بها بعد البرامج التدريبية.
وتجمع قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط متخصصين وخبراء دوليين في تنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين، لمناقشة وتسليط الضوء على أفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية ومواكبة المستجدات.
وتهدف جوائز HRM SUMMIT AWARDS إلى تكريم الإنجازات المتميزة في مجال الموارد البشرية في الخليج للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال. وتشمل فئات الجوائز: أفضل مبادرة للتعلم والتطوير، وأفضل مبادرة لممارسات القيادة، وأفضل مبادرة لتطوير رأس المال البشري، وأفضل ابتكار في إدارة الموارد البشرية، وأفضل صاحب عمل. ويتم تقييم المرشحين من لجنة تحكيم محايدة مكونة من خبراء ومختصين في مجال الموارد البشرية بناءً على معايير محددة تشمل الأداء، والابتكار، والقيادة، وتطوير رأس المال البشري، والتعاون، والعمل الجماعي، وأفضل الممارسات.
يُذكر أن الهيئة حصلت على جائزة أفضل بيئة عمل بالمركز الثالث على مستوى المملكة لعام 2023 من "Great Place To Work"، وأفضل ممارسات للموارد البشرية بالمركز الأول على مستوى الجهات الحكومية في المملكة المقدمة من منظمة "Top Employers Institute"، إضافةً إلى حصولها في عام 2024 على جائزة أفضل برنامج قيادي تنفيذي من منظمة قمة الموارد البشرية ومعرض إكسبو السعودية 2024.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج، والمبادرات، والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.