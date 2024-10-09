"هيئة كفاءة الإنفاق" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للتعلم والتطوير

وتهدف جوائز HRM SUMMIT AWARDS إلى تكريم الإنجازات المتميزة في مجال الموارد البشرية في الخليج للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال. وتشمل فئات الجوائز: أفضل مبادرة للتعلم والتطوير، وأفضل مبادرة لممارسات القيادة، وأفضل مبادرة لتطوير رأس المال البشري، وأفضل ابتكار في إدارة الموارد البشرية، وأفضل صاحب عمل. ويتم تقييم المرشحين من لجنة تحكيم محايدة مكونة من خبراء ومختصين في مجال الموارد البشرية بناءً على معايير محددة تشمل الأداء، والابتكار، والقيادة، وتطوير رأس المال البشري، والتعاون، والعمل الجماعي، وأفضل الممارسات.