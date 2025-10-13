"الوثائق والمحفوظات" تثمن طرح الدكتور القرني وتوضح جهودها في تأهيل الكفاءات

وأكد المركز، في بيان توضيحي، أنه أطلق بالتعاون مع جامعة الملك سعود في منتصف عام 1443هـ برنامجًا تدريبيًا شاملًا بعنوان "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية"، يمتد لستة أشهر ويُقدم وفق لوائح المركز وأنظمته، بهدف تأسيس نظام وثائقي وطني مبني على أسس علمية، يُسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات، وتأهيل الكوادر الفنية وبناء قدراتها المهنية.