"الوثائق والمحفوظات" تثمن طرح الدكتور القرني وتوضح جهودها في تأهيل الكفاءات

في خطوة لافتة، ثمّن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ما نشره الدكتور محمد بن عايض القرني عبر صحيفة "سبق" بتاريخ 11 أكتوبر 2025، بعنوان "نقص الكفاءات يهدد احترافية مراكز الوثائق ويُضعف التزام المؤسسات باللوائح"، والذي دعا فيه إلى تبني استراتيجيات متكاملة تشمل التدريب المستمر، وتحسين استقطاب الكفاءات، والتعاون مع الجامعات، إلى جانب تطبيق أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية.
وأكد المركز، في بيان توضيحي، أنه أطلق بالتعاون مع جامعة الملك سعود في منتصف عام 1443هـ برنامجًا تدريبيًا شاملًا بعنوان "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية"، يمتد لستة أشهر ويُقدم وفق لوائح المركز وأنظمته، بهدف تأسيس نظام وثائقي وطني مبني على أسس علمية، يُسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات، وتأهيل الكوادر الفنية وبناء قدراتها المهنية.
وأوضح أن البرنامج انضم إليه منذ إطلاقه أكثر من 1654 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية، ومن المقرر طرح نسخته العاشرة مطلع ديسمبر المقبل.
كما أشار المركز إلى تنفيذه أكثر من 520 ورشة عمل تدريبية وتوعوية لمنسوبي الأجهزة الحكومية، بهدف رفع الوعي الوثائقي، بالإضافة إلى العمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للوثائق والمحفوظات، تتضمن عددًا من المبادرات من أبرزها تطوير مهارات العاملين في هذا المجال بالمملكة.