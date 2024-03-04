"مصادر الجزيرة" تواصل الإبداع الإداري بحصولها على "الأيزو في الأمن المجتمعي"

اعتمدت إدارة شركة "مصادر الجزيرة" أنظمة الأمن المجتمعي وإدارة استمرارية الأعمال؛ وهو ما أدى إلى حصول الشركة على شهادة 22301 ISO، التي تؤسس وتنفذ وتعمل وتراقب وتراجع وتحافظ وتُحسِّن استمرارية أعمال الشركة في مختلف الظروف. ويأتي ذلك حرصًا من الشركة على تفادي الحوادث التخريبية التي يتعرض لها قطاع الأعمال والتجارة، وتؤدي إلى خسائر كبيرة، وانهيار مخاطر البيانات، وعدم النجاح في تقديم خدمات العملاء العادية.