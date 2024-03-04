"مصادر الجزيرة" تواصل الإبداع الإداري بحصولها على "الأيزو في الأمن المجتمعي"

اعتمدت إدارة شركة "مصادر الجزيرة" أنظمة الأمن المجتمعي وإدارة استمرارية الأعمال؛ وهو ما أدى إلى حصول الشركة على شهادة 22301 ISO، التي تؤسس وتنفذ وتعمل وتراقب وتراجع وتحافظ وتُحسِّن استمرارية أعمال الشركة في مختلف الظروف. ويأتي ذلك حرصًا من الشركة على تفادي الحوادث التخريبية التي يتعرض لها قطاع الأعمال والتجارة، وتؤدي إلى خسائر كبيرة، وانهيار مخاطر البيانات، وعدم النجاح في تقديم خدمات العملاء العادية.
وتستمر حكاية الإبداع الخلاق في الإدارة الشاملة والرؤية السليمة لدى إدارة شركة مصادر الجزيرة التجارية لتجارة الجملة والتجزئة للمقطورات والصهاريج وقِطَع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسعودية، ممثلة بشخص وائل اليوسفي الرئيس التنفيذي للشركة، وخصوصًا عندما تضع هذه الإدارة في حسبانها معيار الأمن المجتمعي ونظام إدارة استمرارية الأعمال، الذي يهدف إلى ضمان حماية الشركة من المخاطر المرتبطة بالتوقف عن العمل بسبب الاضطرابات أو الكوارث غير المتوقعة.
وعادة ما تؤدي الحوادث التخريبية التي يتعرَّض لها قطاع الأعمال والتجارة إلى خسائر كبيرة، وانهيار مخاطر البيانات، وعدم النجاح في تقديم خدمات العملاء العادية.. وتفاديًا لمثل ذلك سعت إدارة شركة مصادر الجزيرة إلى اعتماد أنظمة الأمن المجتمعي وإدارة استمرارية الأعمال؛ لتحصل الشركة بموجب ذلك على شهادة 22301 ISO، التي تؤسس وتنفذ وتعمل وتراقب وتراجع وتحافظ وتُحسِّن استمرارية أعمال الشركة في مختلف الظروف.
ويُقصد بالأمن المجتمعي والضمان الاجتماعي الدفاع عن مجتمع الشركة ضد التطورات أو التهديدات لوجودها. وترتبط مسألة الضمان الاجتماعي مباشرة بالهجمات على هويات المجتمعات أو الشركات.
ويعني ضمان استمرارية العمل والثقة الاجتماعية القدرة على ضمان استمرارية العمليات التجارية على مستوى محدد ومقبول مسبقًا بعد الأحداث التي يمكن أن تعطل أنشطة أو خدمات الإنتاج المقدَّمة.
وقد تكون المخاطر متمثلة بالكوارث الطبيعية (مثل الزلازل أو الفيضانات أو ضربات البرق أو العواصف)، أو الأزمة الاقتصادية، أو تعطُّل نظام الكمبيوتر، أو الاضطرابات والنزاعات، أو حتى العوامل التي تقاطع استمرارية العمل، مثل غياب موظف رئيسي ترك الوظيفة.
ولعل المهم في ذلك هو أن الأنشطة في مثل هذه الحالات يجب أن تُنفَّذ على مستوى محدد مسبقًا؛ لتلبية احتياجات العملاء والتعامل مع الموردين والارتباط بمختلف الجهات المعنية دون تعريض أحد للخطر.
وبذلك تحرص إدارة شركة مصادر الجزيرة على أن تكون مستعدة للأحداث التي تؤثر في الوظائف والعمليات الحيوية للشركة، وأن تكتسب القدرة على الاستجابة لهذه الأحداث كما هو مخطط لها، واختبارها مسبقًا وفقًا لعمل مؤسسي متكامل.
ومن مزايا الحصول على 22301 ISO أن تكون الشركة قادرة على الاستجابة بشكل فعَّال في حالة الاضطرابات والطوارئ، والعمل على تحديد ومراقبة مخاطر الأعمال بشكل أفضل، والتقليل من تأثير وتكرار اضطرابات الأعمال، وترسيخ سمعة ومصداقية أفضل للشركة مع ضمان جودة.