"تخصصي جدة" يجري أول جراحة مخ باستخدام "الروبوت"

وأوضح الدكتور محمد بن محفوظ، أن استخدام الروبوت الآلي في جراحة المخ فعّال في تعيين النقاط المراد استهدافها جراحياً بدقة متناهية، مما يجنّب المريض المضاعفات الجانبية التي تحدث في العمليات التقليدية، مضيفاً أن استخدام الروبوت يمكّن الجرّاحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة، قد تتعذّر باستخدام الأساليب الأخرى، وأن استخدام هذه التقنية توسّع، ليشمل جراحات الصرع الدقيقة والأمراض الحركية الأخرى.