بدر البدر: استراتيجية "مسك" الجديدة تُعلن قريبًا.. وبرامجنا لكل الشباب ولسنا للنخبة

في خطوة لافتة، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، الدكتور بدر البدر، عن قرب إعلان الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا استمرار تركيز "مسك" على تمكين الشباب وإيجاد فرص أفضل لهم، مع تغيّر في بعض الوسائل والبرامج.
وأوضح "البدر" خلال لقائه أمس في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن مدارس "مسك" ليست للنخبة كما يعتقد البعض، وقال: "لا نحب تسميتها بهذا الاسم، فهي تركز على تخصيص التعليم والقدرات والتعليم المدمج، إذ تمثل الفصول الدراسية 30٪ من التجربة التعليمية، مقابل 70٪ عبارة عن رحلات وتجارب ومشاركات عالمية".
وبيّن أن المدارس اكتملت حتى المرحلة الثانوية، وتم تخريج أول دفعة العام الماضي، لافتًا إلى أن نسبة الطلاب إلى المعلمين منخفضة بما يتيح تركيزًا أكبر في العملية التعليمية. وأضاف أن خريجي الدفعة الأولى التحقوا بجامعات عالمية مرموقة مثل "MIT" و"ستانفورد" و"أوكسفورد"، وهو ما يعزز الثقة بجودة المنتج التعليمي لمدارس "مسك".
وردّ "البدر" على الانتقادات التي تصف برامج المؤسسة بأنها موجهة للنخبة فقط، مؤكدًا أن هذا الانطباع غير دقيق، مشددًا على أن "مسك" مؤسسة لكل الشباب، وإن كانت تقدم برامج خاصة للمتميزين، فإن الغالبية العظمى من برامجها موجهة لعامة الشباب.
وأشار إلى أن الاستثمار في الموهوبين يحقق أثرًا مضاعفًا لأنهم يسهمون في رفع مستوى من حولهم، موضحًا أن المؤسسة أطلقت مبادرات نوعية، منها مسابقة "تحدي نحو الأثر" بالتعاون مع مؤسسة بيل غيتس، وسيتم إعلان نتائجها خلال منتدى مسك العالمي 2025، إلى جانب برنامج "اكتشف مسارك" لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية على اختيار التخصص الدراسي المناسب.
وأضاف أن الجيل الحالي يتمتع بروح ريادة أعمال أكبر من الأجيال السابقة، مشيرًا إلى أن برنامج "الشركات المليارية" في "مسك" نجح في إيصال شركتين سعوديتين إلى المرحلة المليارية هما "نينجا" و"تمارا"، مؤكدًا أن المؤسسة تواكب رواد الأعمال منذ مرحلة الفكرة وحتى النمو السريع.
وكشف "البدر" أن مؤسسة "مسك" أنفقت حتى عام 2023 أكثر من 4 مليارات ريال على برامجها، فيما تصل نفقات مدينة "مسك" إلى 20 مليار ريال، مشيرًا إلى أن برامج المؤسسة تغطي جميع مناطق المملكة من خلال جولات ومسارات وبرامج عن بُعد.
وحول إنشاء جامعة "مسك"، أوضح "البدر" أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، مؤكدًا تعاون المؤسسة مع الجامعات السعودية في الوقت الراهن، وأن مدارس "مسك" تعتمد منهج جامعة "كامبريدج" البريطانية ضمن نموذج تعليمي محلي متطور.
وفي ختام حديثه، قدم "البدر" اعتذاره عن ضعف تواصل المؤسسة في بعض الأحيان، مؤكدًا حرصهم على تعزيز القنوات التفاعلية مع الشباب عبر منصات التواصل والموقع الرسمي، مشددًا على أن "شبابنا ذائقته عالمية بروح سعودية".