بدر البدر: استراتيجية "مسك" الجديدة تُعلن قريبًا.. وبرامجنا لكل الشباب ولسنا للنخبة

وأشار إلى أن الاستثمار في الموهوبين يحقق أثرًا مضاعفًا لأنهم يسهمون في رفع مستوى من حولهم، موضحًا أن المؤسسة أطلقت مبادرات نوعية، منها مسابقة "تحدي نحو الأثر" بالتعاون مع مؤسسة بيل غيتس، وسيتم إعلان نتائجها خلال منتدى مسك العالمي 2025، إلى جانب برنامج "اكتشف مسارك" لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية على اختيار التخصص الدراسي المناسب.