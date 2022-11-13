"الطريق إلى مكة" و"التعاون الأمني".. مذكرتا تفاهم بين السعودية وبنغلاديش

وقّعت المملكة العربية السعودية وبنغلاديش، مذكرتي تفاهم "الطريق إلى مكة" و"التعاون الأمني"؛ بغرض تدريب وتبادل البيانات والزيارات بين أفراد القوات الأمنية في البلدين.
وصرح "أسد الزمان خان" وزير الداخلية البنغلاديشي، اليوم الأحد، بأن توقيع الاتفاق جاء عقب اجتماع مع مسؤولين سعوديين من وزار الداخلية السعودية، ويعمل على تسهيل الإجراءات على الحجاج البنغلاديشيين الراغبين في أداء الحج والعمرة.
وقال إن مذكرة تفاهم "الطريق إلى مكة" ستسهّل عملية سفر الحجاج من بنغلاديش؛ حيث سيتم إنهاء العديد من الإجراءات القانونية من دكا قبل وصولهم إلى السعودية.