"الطريق إلى مكة" و"التعاون الأمني".. مذكرتا تفاهم بين السعودية وبنغلاديش

وصرح "أسد الزمان خان" وزير الداخلية البنغلاديشي، اليوم الأحد، بأن توقيع الاتفاق جاء عقب اجتماع مع مسؤولين سعوديين من وزار الداخلية السعودية، ويعمل على تسهيل الإجراءات على الحجاج البنغلاديشيين الراغبين في أداء الحج والعمرة.