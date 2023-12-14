رئيس "سدايا": 69 مليون وظيفة تظهر بسبب الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الـ 5 القادمة

وفيما يتعلق بمرحلة الإلهام، أفاد الدكتور عبدالله الغامدي أن سدايا رفعت الوعي لدى 600 ألف شخص تجاه البيانات والذكاء الاصطناعي وأنه بمشيئة الله سنصل إلى 40 % من درجة الوعي لدى موظفي القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن سدايا أطلقت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختين عام 2020 وعام 2022، وشارك بالنسخة الأخيرة أكثر من 200 خبير من 100 دولة و20 ألف من المهتمين بالذكاء الاصطناعي، وكان أحد محاورها دور الذكاء الاصطناعي في سوق العمل حيث نوقش باستفاضة من المتخصّصين.