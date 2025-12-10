"حساب المواطن": 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (262) مليار ريال، منها (2.8) مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن (72%) من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1474) ريالًا.