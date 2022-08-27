صرخات تقشعر لها الأبدان.. فيديو اللحظات الأولى لإنقاذ عائلتيْ سيول تربة
وثّق مواطنٌ اللحظاتِ الأولى التي مرت بها إحدى العائلتين التي جرفت السيولُ مركبتهما بوادي تربة مساء الخميس، وكان ذلك أثناء تواجدهم بالموقع.
ووثّق المقطعُ اللحظات الأولى التي جرف فيها سيل وادي تربة مركبة العائلة وهم بداخلها وصرخات النساء ترتفع بطلب النجدة والمساعدة؛ الأمر الذي جعل جميع مَن في الموقع يُهرعون تلبيةً للنداء؛ إلا أنهم وقفوا عاجزين عن الوصول لهم؛ وذلك بسبب قوة جريان السيل ووعورة المكان.
وفي هذه اللحظة؛ لم يكن أمام الشاب ناحي بن ناصر الفضلي البقمي؛ إلا أن انطلق لمنزله الذي يبعد عن موقع الحادث قرابة ٨ كيلومترات، واستقل معدة والده (شيول) وانطلق بها مسرعًا إلى موقع الاحتجاز بالسد الجوفي، وتمكن من الوصول للمركبتين اللتين جرفها السيل وإنقاذ العائلتين من الغرق في اللحظات الأخيرة.
وكانت "سبق" قد نشرت، أمس الجمعة، خبرًا عن بطولة الشاب ناحي البقمي تحت عنوان ("أصوات النساء بمسامعي".. شاهد بطولة شاب تنقذ عائلتين من سيول تربة)؛ نشرت من خلاله مقطعًا يوثّق الموقف البطولي الذي قام به الشاب ناحي البقمي لحظة إنقاذ العائلتين من الغرق بمعدة الشيول.