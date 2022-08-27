صرخات تقشعر لها الأبدان.. فيديو اللحظات الأولى لإنقاذ عائلتيْ سيول تربة

وفي هذه اللحظة؛ لم يكن أمام الشاب ناحي بن ناصر الفضلي البقمي؛ إلا أن انطلق لمنزله الذي يبعد عن موقع الحادث قرابة ٨ كيلومترات، واستقل معدة والده (شيول) وانطلق بها مسرعًا إلى موقع الاحتجاز بالسد الجوفي، وتمكن من الوصول للمركبتين اللتين جرفها السيل وإنقاذ العائلتين من الغرق في اللحظات الأخيرة.