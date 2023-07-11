شاهد منجم الذهب الأبيض وبحيرة الكنوز.. "العوشزية" قصة سياحية يرويها الرحالة

يقول أمين الريحاني: "عندما وصلنا إلى العوشزية بعد الظهر، تركنا الخدم ينصبون الخيام ويعدون الطعام، وسِرنا أنا ورفاقي إلى القاع شرقًا من القرى؛ فإذا نحن بعد ذلك في أرض سبخة موحلة، وإذا بالنهر والقاع قيد بضعة أبواع منا.. أنهر في نجد؟! أي نعم، نهر من الملح المتجمد، من فصفات السوداء، عرضه نصف ميل، وطوله من الخمسة إلى السبعة أميال، ووجهه كوجه الماء وقد عقده القر جليدًا".