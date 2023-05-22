السفير الأمريكي لدى الرياض.. السعوديون لا يحلمون بل أثبتوا أنه يمكنهم الوصول للنجوم

ويأتي هذا التصريح في سياق التعاون العلمي بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الفضاء، والذي يُعد محورًا رئيسيًّا لرؤية السعودية ٢٠٢٣؛ حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في تقنيات الفضاء وتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال المتطور.