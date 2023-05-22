السفير الأمريكي لدى الرياض.. السعوديون لا يحلمون بل أثبتوا أنه يمكنهم الوصول للنجوم

صرّح مايكل راتني، السفير الأمريكي لدى الرياض، بأن الرواد الشباب السعوديين والأمريكيين، أثبتوا أنه لا يمكنهم فقط أن يحلموا بالنجوم؛ بل يمكنهم حرفيًّا الوصول إليها.
جاءت تصريحات السفير خلال تهنئته للسعوديين بمناسبة رحلة رائدَي الفضاء السعودييْن "علي القرني" و"ريانة برناوي" إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية "دراغون"، في مهمة علمية مستقرها محطة الفضاء الدولية.
وأضاف السفير أن السعودية ترسل أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء؛ وذلك نتيجة التحول الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إطار رؤية السعودية ٢٠٢٣. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقّعت مع الولايات المتحدة على اتفاقيات برنامج أرتيمس الذي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن في يوليو الماضي.
واختتم السفير رسالته المصورة باللغة العربية بتهنئة السعوديين قائلًا: "منا كلنا في السفارة الأمريكية.. مبروك".
ويأتي هذا التصريح في سياق التعاون العلمي بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الفضاء، والذي يُعد محورًا رئيسيًّا لرؤية السعودية ٢٠٢٣؛ حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في تقنيات الفضاء وتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال المتطور.