أبها.. استئصال ورم نادر وسريع النمو من كبد طفل

نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء عملية تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة لاستئصال ورم وزنه قرابة "كيلو ونصف"، من كبد طفل عمره سنة.
وكانت أسرة الطفل قد لاحظت انتفاخ البطن وزيادة في حجمه بشكل كبير مع استفراغ مستمر؛ ليتم تنويمه بالمستشفى وعمل التحاليل والأشعة اللازمة.
وتبين أن لدى الطفل ورمًا ضخمًا من نوع mesenchymal hamartoma في الكبد، يشغل تقريبًا ثلاثة أرباع الفص الأيمن من الكبد.
ويعتبر الورم من الأورام النادرة سريعة النمو، وقد تم استئصاله دون مضاعفات مع الحفاظ على وظائف الكبد كاملة.
وقد تماثل الطفل للشفاء، وخرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية، وهو بصحة جيدة - ولله الحمد-.
يذكر أن المشرف على حالة الطفل هو استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة والمناظير الدكتور علي عسيري، وبمشاركة أخصائيي جراحة الأطفال الدكتور إيهاب وهيب عرقسوس، والدكتورة وفاء الحربي، والطبيب مقيم الدكتور عبدالمجيد أسامة راج خان.
كما شارك من قسم التخدير الاستشاري ماريانو بوكا لاخي، ومن التمريض رويدا محمد الفيفي، وسمية محمد القحطاني.