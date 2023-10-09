درس مهم لو يفقهون!! "المالك": "إسرائيل" كانت ستتجنب المأزق الحالي لو أنها التزمتْ بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية

ويؤكد "المالك" موقف المملكة، عبر بيان خارجيتها، ويقول: "في بيان وزارة الخارجية تعليقاً على ما يجري من قتال، ذكَّر البيان بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، واستنكاره لما يقوم به المحتل من استفزازات ممنهجة ضد مقدساته، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، تفضي إلى حل الدولتين، أي أن المملكة وفي ظل هذا التصعيد في القتال، ظلت أكثر تمسكاً بمواقفها في دعم القضية الفلسطينية، بل إن هذا هو موقفها الثابت الذي لم يتغير، وقد لخص -بالمناسبة- الرئيس الأمريكي الأسبق (روزفلت) انطباعاته بعد لقائه واتصالاته مع الملك عبدالعزيز وموقف جلالته من القضية الفلسطينية، قائلاً لمستشاريه: (إن العرب واليهود يتجهون إلى الصدام والحرب في فلسطين، وإنه ينوي لقاء زعماء الكونجرس في واشنطن للبحث في سياسة جديدة قد تجنبنا الصراع)، لكنه توفي بعد شهرين من رسالته، ولم يحسن الرؤساء بعده والمؤسسات الأمريكية في معالجة المشكلة على النحو الذي لا يجعل الصراع مستمراً منذ أكثر من سبعين عاماً، وهو ما توقعه الملك عبدالعزيز".