"البلدية والإسكان" و"نجم" توقعان "مذكرة تفاهم" لدعم مبادرات تطوير أداء الطرق

وتسعى "نجم" من خلال مبادراتها الوطنية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، إلى تعزيز دور قطاع التأمين بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وتقديم البيانات الإحصائية والتقارير المكانية إلى اللجنة الوزارية للسلامة المرورية وجهات الاختصاص، للتعاون نحو إيجاد الحلول المناسبة لخفض نسب الحوادث المرورية في المملكة، ما يؤدي إلى تقليل التبعات المالية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.