الإبلاغ عنهم واجب.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالرياض

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض، عن رصد وضبط شخص من الجنسية الباكستانية يمارس التسول بشكل غير مباشر تحت غطاء بيع علب المياه.
وضبطت الجهات الأمنية امرأة من الجنسية الأردنية تمارس التسول بشكل مباشر في إحدى إشارات المرور عبر استعطاف المارة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم ضبط امرأة أخرى يمنية تتسول بشكل مباشر بالأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعاً.