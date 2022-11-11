حسن عسيري يقدم ورقة علمية حول قضايا الإنتاج المحلي

بمشاركة أكثر من ألف إعلامي و300 شركة تتواصل فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في نسخته الـ 22 بالعاصمة الرياض برعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون حيث شارك حسن عسيري في اليوم الثاني في جلسة نقاش تحدثت عن قضايا الإنتاج المحلي وأبرز التحديات المستقبلية لتطويره وقدم ورقة علمية مهمة عن أهم المشاكل التي تواجه المنتجين المحليين وتحدث بإستفاضة عن مستقبل الإعلام العربي مشيراً إلى المكانة التي تُحظى بها الرياض اليوم بين العواصم العربية بعد النقلة الهائلة والتحولات الكبيرة التي حدثت مؤخراً في الإعلام والمجالات الاجتماعية والثقافية والصناعية وغيرها وهو ما دفع الشركات والمؤسسات الكبرى للإنتقال إلى المملكة وتحدث عن أهمية تأسيس كليات ومعاهد خاصة بالفنون بالمملكة وشارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي عبد الله الشهري إلى جانب العسيري كل من باسم عبد الأمير وأيمن السعدي، وتتمحور فعاليات اليوم الثاني حول الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والإعلام الرياضي والنجومية إضافة إلى جلسات أخرى تُعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ وورش عمل تتحدث عن صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل وغيرها من المواضيع، وسيُقام حفلًا كبيراً يتم من خلاله تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت في الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لسنوات عديدة، يُذكر أن المهرجان يستمر من 9 إلى 12 نوفمبر 2022.