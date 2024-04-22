رطوبة 10%.. "الإرشاد الزراعي": التزم بهذه الإجراءات أثناء تخزين حبوب القمح

وأضاف: عندما يتم تخزين الحبوب في أكياس، يجب أن يكون محتوى الرطوبة أقل من 9% أو قريباً من ذلك، كما يجب أن تكون الحبوب سليمة ونظيفة وخالية تماماً من الإصابات الحشرية والمرضية ومن بذور الحشائش أو أيّ أجزاءٍ نباتية غضة.