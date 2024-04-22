رطوبة 10%.. "الإرشاد الزراعي": التزم بهذه الإجراءات أثناء تخزين حبوب القمح

نشر حساب الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، فيديو إرشادياً جديداً يوضح للمزارعين الإجراءات الواجب مراعاتها قبل تخزين حبوب القمح.
تفصيلاً، أوضح الحساب عبر منصة "إكس"، أنه بعد الحصاد والتذرية والتدريج والتنقية، يجب أن تكون الحبوب قبل تخزينها تامة النضج ومحتواها من الرطوبة 12% فيما دون ذلك، والأفضل 10%.
وأضاف: عندما يتم تخزين الحبوب في أكياس، يجب أن يكون محتوى الرطوبة أقل من 9% أو قريباً من ذلك، كما يجب أن تكون الحبوب سليمة ونظيفة وخالية تماماً من الإصابات الحشرية والمرضية ومن بذور الحشائش أو أيّ أجزاءٍ نباتية غضة.
وأكّد أن أهم ما يؤثر في فترة التخزين هو محتوى الرطوبة ودرجة الحرارة التي يتم بها تخزين حبوب القمح.