يبدأ اليوم والمكافأة 3 آلاف.. تحديد العمر في "تمهير" يثير استياء الخريجين

وأشاروا إلى أنه كان من المفترض على "هدف" الاكتفاء بالشروط الأخرى، وهي أن يكون عاطلاً؛ فهذا هو الأهم في الأمر.. مبينين أن متوسط عمر الفرد في السعودية في آخر الإحصائيات ارتفع إلى 77.6 بعد أن كان لا يتجاوز الـ74، ومؤكدين أنه كان من الأجدر على "هدف" النظر بعين الاعتبار إلى هذه النقطة.