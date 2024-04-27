يبدأ اليوم والمكافأة 3 آلاف.. تحديد العمر في "تمهير" يثير استياء الخريجين

طالب عدد من الخريجين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بإعادة النظر في شرط العمر ببرنامج تمهير لتطوير الخريجين، الذي يفتح باب التسجيل اليوم الأحد، لافتين إلى أن تحديد العمر بألا يتجاوز الـ30 عامًا سيحرم مَن تجاوز هذا العمر، ومشيرين إلى أن الجميع لهم الأحقية في التدريب والتطوير دون استثناء، سواء أعلى من هذا العمر أو أقل.
وقالوا لـ"سبق" إنه من المؤسف أن يتم تحديد عمر للمتدرب في البرنامج، موضحين أن القرار مجحف في حق الكثيرين، وأن التطوير والتدريب والبحث ليس لها عمر محدد، ومن المفترض تركه مفتوحًا، أو تحديده بـ40 عامًا.
وأشاروا إلى أنه كان من المفترض على "هدف" الاكتفاء بالشروط الأخرى، وهي أن يكون عاطلاً؛ فهذا هو الأهم في الأمر.. مبينين أن متوسط عمر الفرد في السعودية في آخر الإحصائيات ارتفع إلى 77.6 بعد أن كان لا يتجاوز الـ74، ومؤكدين أنه كان من الأجدر على "هدف" النظر بعين الاعتبار إلى هذه النقطة.
وأشاروا إلى أنه حتى الجامعات لم تعد تأخذ بعمر محدد؛ فقد أصبح التعليم متاحًا للجميع مدى الحياة، بحسب ما أعلنته الجهات المعنية في وقت سابق بعد أن كان محددًا بعمر معين.
وقالوا: أملنا كبير في صندوق تنمية الموارد البشرية بالالتفات إلى هذا الأمر، وترك العمر متاحًا إلى سن الأربعين على أقل تقدير؛ حتى يستفيد الجميع من هذا البرنامج التطويري.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد أعلن أنه تقرر إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" اليوم الأحد، مشيرًا إلى ضرورة استيفاء الشروط للتسجيل في تمهير وفق الشروط المحدثة.
وتتضمن شروط وضوابط الاستحقاق: ألا يتجاوز العمر 30 عامًا ميلاديًّا، وأن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون لديه خبرة عملية سابقة في القطاع العام أو الخاص تتجاوز سنة ميلادية، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي عمل حاليًا في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون المتقدم ضمن قائمة "المحظورين" لدى الصندوق.
وكان "هدف" قد كشف في وقت سابق عن استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 حتى العام قبل الماضي.