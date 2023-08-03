المدينة المنورة: أكثر من 47 ألف سجل تجاري نشط بنهاية الربع الثاني 2023م

بلغ العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الثاني 2023م على مستوى المركز الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في إحصائية بحسب قاعدة بيانات المنتسبين بالغرفة 47.911 سجلًّا تجاريًّا بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.