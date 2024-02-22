مطار الملك عبدالعزيز يحتفل بيوم التأسيس بالعرضة السعودية ومعرض عن تاريخ المملكة

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بيوم التأسيس السعودي، من خلال إقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات بمشاركة موظفي المطار والمسافرين. وذلك اعتزازاً بعمق المملكة وتاريخها الراسخ.
وتضمّنت الفعاليات إقامة معرض عن تاريخ المملكة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز يحتوي على مقتنيات ومعلومات تاريخية تعرض تاريخ السعودية منذ بداية التأسيس و امتداداً لعصر النهضة والتطور الحضاري الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-.
وقدّمت الفرقة التراثية العرضة السعودية في مختلف صالات المطار وشهدت تفاعلاً كبيراً من المسافرين الذين أبدوا إعجابهم بالعروض والأناشيد الوطنية، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية معبِّرين عن أصالة حاضرهم بعبق ماضيهم وما تحقق للمملكة من تطور ونمو على مدى الثلاثة القرون الماضية في شتَّى المجالات.
كما شملت الفعاليات توفير خيمة للحرفيين عرضوا من خلالها منتجاتهم التقليدية ومهاراتهم الحرفية المتميزة إضافة إلى تخصيص منطقة للتصوير بشعار يوم التأسيس والزي التراثي السعودي في مواقع متعددة من الصالات وشارك في الفعاليات أيضاً طلاب وطالبات من إدارة تعليم مكة المكرمة وساهموا في توزيع الهدايا على المسافرين.
وصرح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن محمد جوهر، أن الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة عزيزة على قلوبنا نتذكر فيها البدايات والتحديات والنجاحات التي شهدتها المملكة على مر السنوات ورسمت صفحات مضيئة من تاريخها المجيد الممتد لأكثر من ثلاثة قرون. وأضاف جوهر أن المملكة تشهد استمراراً لمسيرة العطاء والنماء وسط إنجازات وطموحات تتحقق يوماً تلو الآخر بفضل الدعم اللامحدود لقطاع الطيران من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.
وأوضح "جوهر" أن مطار جدة يسعى لتحقيق المستهدفات المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، والتي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة، وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.
وأكد "جوهر" في الختام أن تلك المستهدفات ستسهم في تفعيل دور مطار المؤسس كمطار محوري جاذب للاستثمارات ومعزز لموقع المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.