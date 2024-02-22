مطار الملك عبدالعزيز يحتفل بيوم التأسيس بالعرضة السعودية ومعرض عن تاريخ المملكة

وصرح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن محمد جوهر، أن الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة عزيزة على قلوبنا نتذكر فيها البدايات والتحديات والنجاحات التي شهدتها المملكة على مر السنوات ورسمت صفحات مضيئة من تاريخها المجيد الممتد لأكثر من ثلاثة قرون. وأضاف جوهر أن المملكة تشهد استمراراً لمسيرة العطاء والنماء وسط إنجازات وطموحات تتحقق يوماً تلو الآخر بفضل الدعم اللامحدود لقطاع الطيران من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.