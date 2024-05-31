السفير السعودي في الأردن وفلسطين: "العالمي" يحظى بشعبية جارفة

علّق السفير السعودي لدى الأردن وفلسطين نايف بن بندر السديري؛ عبر حسابه على "منصة إكس"، صباح اليوم، مرفقاً صوراً بأن الأشقاء في الأردن وفلسطين يحرصون على متابعة نهائي أغلى الكؤوس، مساء اليوم، بين قطبَي الكرة السعودية النصر والهلال.