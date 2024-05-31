السفير السعودي في الأردن وفلسطين: "العالمي" يحظى بشعبية جارفة

علّق السفير السعودي لدى الأردن وفلسطين نايف بن بندر السديري؛ عبر حسابه على "منصة إكس"، صباح اليوم، مرفقاً صوراً بأن الأشقاء في الأردن وفلسطين يحرصون على متابعة نهائي أغلى الكؤوس، مساء اليوم، بين قطبَي الكرة السعودية النصر والهلال.
وقال "السديري": العالمي يحظى بشعبية جارفة في الأردن وفلسطين.
وتحظى الكرة السعودي بمتابعة كبيرة على المستوى الخليجي والعربي والعالمي خاصة مباريات الديربي.
وينتظر أن تُقام مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة مباراة فريقي الهلال والنصر للظفر بكأس البطولة "أغلى الكؤوس".
يُشار إلى أن "كأس الملك عيار 925 مطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، فيما تزن الكأس 9,32 كجم، في إشارة إلى عام 1932م الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية"، إلى جانب الظفر بالجائزة الكبرى ومقدارها 10 ملايين ريال.