منذ إطلاق NHC العروض الحصوية حجز أكثر من 3300 وحدة سكنية بقيمة 3.2 مليارات ريال

شهد جناح NHC خلال اليوم الأول لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2025" إقبالًا كبيرًا من الزوار، والذي يُعد الأكبر في المعرض على مساحة 3,700 متر مربع، فيما تم تسجيل حجوزات تجاوزت 3,300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال، منذ بداية إطلاق العروض الحصرية وحتى اليوم الأول من إطلاق المعرض ويعود الإقبال الكبير إلى تقديم الشركة لمجموعة من العروض المميزة لزوار المعرض الراغبين في التملك والاستثمار ضمن وجهاتها العمرانية، التي تتميز بأعلى معايير جودة الحياة، فيما استعرض الجناح مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة، مع توفير فرصة للزوار للتعرّف على أحدث الحلول التقنية الذكية التي طورتها NHC لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته.