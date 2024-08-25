مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة "حرف" للغة العربية

يُذكر أن النسخة الأولى من المسابقة حظيت بمشاركة أكثر من (60) جنسية، تجاوز عدد مشتركيها (750) مشاركًا من الجنسين، يمثلون العديد من الجامعات والمعاهد السعودية التعليمية المختلفة، وقد بلغ مرحلة التصفيات النهائية منهم (56) مشاركًا، وجاءت الهند في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين بـ (73) متسابقًا، ثم إندونيسيا وأفغانستان بـ (42) متسابقًا لكل منهما، ثم ساحل العاج بـ (38) متسابقًا، ثم بوركينا فاسو بـ (37) متسابقًا، ثم نيجيريا بـ (34) متسابقًا، ثم غينيا وغامبيا وتشاد بـ (32) متسابقًا لكل من الدول الثلاث، في حين كان نصيب مالي (30) متسابقًا.