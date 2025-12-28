جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية للفصل الثاني لحملة الماجستير والدكتوراه بنظام التعاون

أعلنت جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام عقود التعاون، للسعوديين من الجنسين، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وتشمل الوظائف تخصصات متعددة لحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب بنظام الانتظام من جامعة سعودية، أو من جامعة خارجية معترف بها مع معادلة معتمدة من وزارة التعليم.
كما اشترطت أن يكون المؤهل أكاديميًا، وألا يقل التقدير العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا، وفي حال صدور الشهادة من جامعة لا تمنح تقديرات، يتم معادلتها بما يعادل هذا المستوى.
ويُشترط كذلك امتلاك المتقدم مهارات التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي أو قرار تأديبي يمس الشرف أو الأمانة أو الأخلاق، أو كف يد من جهة عمله السابقة (إن كان موظفًا).
وأكّدت الجامعة ضرورة الحصول على موافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص، أو إرفاق مستند صادر من نظام "أبشر" لغير الموظف.
صورة مصدقة من المؤهل العلمي.
صور معتمدة من المعادلة للمؤهلات الخارجية.
صورة من الخبرات الأكاديمية (إن وجدت).
صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
صورة من موافقة جهة العمل أو مستند "أبشر" لغير الموظف.
آلية التقديم:
يُرفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية، حسب الآتي:
كلية طب الأسنان:
عمادة السنة التحضيرية:
الكلية التطبيقية:
الكلية التطبيقية بشرورة:
كلية الهندسة:
كلية اللغات والترجمة:
كلية الطب:
كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات:
كلية إدارة الأعمال:
وأشارت الجامعة إلى أن تفاصيل التخصصات وعدد الوظائف المطلوب شغلها موضحة في الجداول المرفقة مع الإعلان.