محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بـ٣ آلاف دولار.. السبب "كلب"

وتابعت المدعية أنه بعد أيام قليلة من وجوده لديها ظهرت عليه علامات صحية غير جيدة وبدأت في إجراءات عمل تأمين صحي له وعند الفحص ظهر أنه يعاني من طفيليات والتهاب رئوي وكذلك عيب خلقي.