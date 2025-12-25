المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم خارطة طريق الإعلام الذكي وحوكمة المحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي

ويخصص المنتدى السعودي للإعلام مساحة واسعة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في حوكمة المحتوى الرقمي، مستشرفاً المشهد الإعلامي القادم في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي، وتتناول جلسة "دور الذكاء الاصطناعي في حوكمة المحتوى الرقمي" الاتجاهات المستقبلية المؤثرة على الصناعة، مع التركيز على التطورات التقنية التي تعيد تشكيل المشهد الرقمي برمته وتفرض أنماطاً جديدة من التفاعل، ويسلط المختصون الضوء على السيناريوهات المحتملة لمستقبل القطاع الإعلامي، محللين فرص وتحديات البقاء في هذا المشهد المتغير، وكيفية التعامل مع الدور المتزايد للمنصات الاجتماعية في النفوذ الإعلامي وتأثيرها العميق في توجيه النقاشات العامة حول الأحداث السياسية العالمية.