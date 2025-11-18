"جوجل" تحتفي بأثر اقتصادي بـ31 مليار ريال في قمة "كلاود" بالرياض

اختتمت يوم أمس فعاليات النسخة الثانية من قمة "جوجل كلاود السعودية" السنوية، والتي أقيمت في العاصمة الرياض، وشهدت حضور أكثر من 2500 شخص من القادة والمبتكرين ورواد الأعمال. وجاءت القمة تحت شعار "في السحابة: الواقع الجديد للابتكار السعودي"، مؤكدة التزام "جوجل كلاود" بمستقبل المملكة، وكاشفة عن بيانات مهمة حول أثرها الاقتصادي الكبير.
وأعلن بدر الماضي، مدير عام "جوجل كلاود السعودية"، أن الشركة أسهمت في خلق قيمة اقتصادية تجاوزت 31 مليار ريال سعودي في عام 2024 وحده، عبر خدمات تشمل محرك البحث، ويوتيوب، وجوجل بلاي، والإعلانات، وتقنيات السحابة. وتُبرز هذه الأرقام دور "جوجل كلاود" كمحرك للتغيير في قطاعات رئيسية، من بينها الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والشركات الناشئة، إلى جانب شراكتها الاستراتيجية مع مشروع القدية.
وتشمل هذه الشراكة إطلاق مركز التميز السحابي لدعم التحول الرقمي وتشغيل أنظمة مدينة القدية، بما فيها Six Flags، إحدى وجهات الترفيه الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030.
وشهدت القمة لحظات ملهمة، من أبرزها مشاركة الدكتورة أمل السيف، مؤسسة جمعية "تواصل" ووالدة المهندس أنس التركي، حيث استعرضت تجربتها في تحويل أزمة عائلية إلى مبادرات وطنية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من "جوجل كلاود". وقدم المهندس أنس كلمة ختامية عبّر فيها عن شكره لجوجل على تمكين الابتكار الإنساني.
كما عرضت القمة حلولًا تقنية مبتكرة، منها "المدرب الصحي الذكي" التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع شركة "لين"، والمُدمج في تطبيق "صحتي"، ويعتمد على نموذج Gemini ضمن منصة Vertex AI لتقديم استشارات صحية فورية بالصوت والفيديو.
ومن بين الابتكارات كذلك "شريط وكيل الذكاء الاصطناعي" الذي يتيح إنشاء وكلاء ذكيين بمهام محددة، إضافة إلى منصات تفاعلية للعملاء والشركاء.
وأبرزت القمة جهود تنمية المهارات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب أكثر من 590 ألف شخص، من خلال مبادرات مثل "مهارات من جوجل". وأعلنت "جوجل كلاود" عن تعاون جديد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق "جولة الذكاء الاصطناعي والسحابة"، التي ستغطي 10 مدن في المملكة، وتوفر تدريبًا عمليًا في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحليلات البيانات، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وتحديث البنية التحتية والتطبيقات.
وتُعَد الجولة امتدادًا لمركز التميز السحابي، الذي درّب أكثر من 35 ألف شخص منذ 2022، وستبدأ مراحل التدريب الجديدة في أبريل 2026، وتهدف إلى تمكين رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تقديم شهادات مهنية في التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.