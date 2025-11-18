"جوجل" تحتفي بأثر اقتصادي بـ31 مليار ريال في قمة "كلاود" بالرياض

وأعلن بدر الماضي، مدير عام "جوجل كلاود السعودية"، أن الشركة أسهمت في خلق قيمة اقتصادية تجاوزت 31 مليار ريال سعودي في عام 2024 وحده، عبر خدمات تشمل محرك البحث، ويوتيوب، وجوجل بلاي، والإعلانات، وتقنيات السحابة. وتُبرز هذه الأرقام دور "جوجل كلاود" كمحرك للتغيير في قطاعات رئيسية، من بينها الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والشركات الناشئة، إلى جانب شراكتها الاستراتيجية مع مشروع القدية.