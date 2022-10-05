أمين الطائف: إطلاق ولي العهد شركة "داون تاون" يدعم مشاريع البنى التحتية

نوّه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي إلى إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حفظه الله، شركة "داون تاون السعودية" التي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن؛ ومنها مدينة الطائف، مع إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة؛ حيث ستعمل الشركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.