أمين الطائف: إطلاق ولي العهد شركة "داون تاون" يدعم مشاريع البنى التحتية

نوّه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي إلى إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حفظه الله، شركة "داون تاون السعودية" التي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن؛ ومنها مدينة الطائف، مع إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة؛ حيث ستعمل الشركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.
ورفع الدكتور القثامي خالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بهذه المناسبة التي تشهد فيها 12 مدينة جملة من المشاريع التطويرية بتصاميم حديثة مستمدّة من روح وثقافة مناطق المملكة، على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع.
وأكّد أن إطلاق شركة داون تاون السعودية يجسد الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة والنظرة المستقبلية لخطط وبرامج التنمية والتطوير في بلادنا الغالية؛ حيث ستتاح العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الناجحة بإذن الله؛ مما سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب والفتيات، وسيكون للمشاريع التنموية أثر واضح في تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية للمدن وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م.
وأشار أمين الطائف إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف من خلال مشاريع "داون تاون السعودية" الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في الطائف وباقي المدن؛ مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز دور شركات القطاع الخاص في المرحلة القادمة، ويتيح نقل وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، ويوفر بيئة عمل متميزة للشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم في المدن.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد العزيزة في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن تستمرّ جهود التنمية المتلاحقة والشاملة التي ستعود بالنفع بإذن الله على الوطن والمواطن، وأن يديم على البلاد الرفعة والرخاء والازدهار.