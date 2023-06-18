أكاديمية "طويق" تواصل ريادتها التقنية وتضيف Meta إلى شركائها العالميين

تمارس أكاديمية طويق دورها الريادي بأن تكون الأولى في البرامج التعليمية لمجالات التقنيات المتقدّمة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تقدم عددًا من البرامج المتنوعة في مختلف المسارات التقنية ولمختلف الفئات العمرية، وتم الإعلان عن تأسيس الأكاديمية في أغسطس من عام 2019م.
ويأتي إعلان أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس "أول أكاديمية من نوعها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالشراكة مع Meta؛ لتمارس هذا الدور الريادي بأن تكون السعودية من أوائل الدول في التقنيات المتقدمة، وتوفير فرص للشباب والشابات السعوديين، وكذلك للمبدعين والمتميزين.
وأطلقت "طويق" عددًا من الأكاديميات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية؛ مثل: أكاديمية ميتافيرس، وأكاديمية مطوري آبل، وأكاديمية أمازون، وأكاديمية علي بابا؛ سعيًا لبناء قدرات وطنية متخصّصة في مجالات التقنيات الناشئة تلبّي متطلبات سوق العمل.
وتهتم أكاديميات طويق المختلفة بستة مجالات؛ هي: التعليم الإلكتروني، المنافسات العالمية، اللقاءات المعرفية، المجتمعات الرقمية، المعسكرات، والبرامج التدريبية.
وشاركت الأكاديمية في عدد من المسابقات العالمية؛ منها: الأولمبياد العالمي للروبوت WRO، والفوز بالمركز الأول عالميًّا، كما شاركت في “تحدّي علوم المستقبل”، والفوز بالمركز الأول، والمشاركة بأكثر من 100 مشروع في "المعمل الرقمي الافتراضي".