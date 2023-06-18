أكاديمية "طويق" تواصل ريادتها التقنية وتضيف Meta إلى شركائها العالميين

وشاركت الأكاديمية في عدد من المسابقات العالمية؛ منها: الأولمبياد العالمي للروبوت WRO، والفوز بالمركز الأول عالميًّا، كما شاركت في “تحدّي علوم المستقبل”، والفوز بالمركز الأول، والمشاركة بأكثر من 100 مشروع في "المعمل الرقمي الافتراضي".