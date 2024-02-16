ظاهرة غير مُشاهدة بالعين المجردة.. قمر التربيع الأول يقترن بعنقود نجوم الثريا

وبيّن أبو زاهرة؛ أن عنقود الثريا لن يكون مشاهداً بالعين المجردة من داخل المدن بسبب الأضواء التي تطمس الأضواء الطبيعية في السماء، لكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير بكاميرا رقمية، حيث يبدو مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، على الرغم من ذلك سيظل يُرصَد في سماء المساء من الآن حتى شهر أبريل المقبل.