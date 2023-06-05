"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وجازان وعسير والقصيم ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة والشمالية وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة العرضيات والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان، فيما تشهد الجموم والعاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وقرية العليا، فيما تشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رفحاء أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق والشنان وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.