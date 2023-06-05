"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقط البَرَد

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة العرضيات والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان، فيما تشهد الجموم والعاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وقرية العليا، فيما تشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.