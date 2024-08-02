غداً.. مكة تحتضن انطلاق مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم

تنطلق غداً السبت، فعاليات المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي بمكة المكرّمة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يستمر حتى يوم الإثنين المقبل بعنوان: (دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).
وأوضحت الوزارة أنها استعدت منذ وقتٍ مبكرٍ عبر لجانها المتعدّدة لتنظيم مراسم استقبال ضيوف المؤتمر القادمين من الدول الإسلامية من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتوفير جميع الخدمات المميزة لهم في مكة المكرّمة طيلة فترة المؤتمر من التنقلات والتسكين وتوظيف التقنية الحديثة وغيرها من الخدمات التي توفر الراحة للمشاركين في هذا المحفل الإسلامي العالمي، حيث وصلت أولى طلائع الوفود إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس الخميس.
يشارك في تقديم جلسات المؤتمر الإسلامي نخبة من الوزراء والعلماء، حيث يضم المؤتمر 10 جلسات حوارية، وهي: تجديد مفهوم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف، والقيم الإنسانية المشتركة وقيم التسامح والتعايش والكراهية ضد المسلمين، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والصناديق الوقفية ودورها الإنمائي والاستثماري.
ويناقش المؤتمر التجارب المقدَّمة من وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وصيانتها، وتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المنوطة بهم، وخطورة الفتوى دون علم أو تخصص وأثر انحرافها عن منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة في دول العالم الإسلامي، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها والوقاية من أخطارها، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته.