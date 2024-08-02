غداً.. مكة تحتضن انطلاق مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم

وأوضحت الوزارة أنها استعدت منذ وقتٍ مبكرٍ عبر لجانها المتعدّدة لتنظيم مراسم استقبال ضيوف المؤتمر القادمين من الدول الإسلامية من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتوفير جميع الخدمات المميزة لهم في مكة المكرّمة طيلة فترة المؤتمر من التنقلات والتسكين وتوظيف التقنية الحديثة وغيرها من الخدمات التي توفر الراحة للمشاركين في هذا المحفل الإسلامي العالمي، حيث وصلت أولى طلائع الوفود إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس الخميس.