"خيبر العام" يتمكّن من إنقاذ طفل بعد ابتلاعه لجسم غريب

يذكر أن طوارئ مستشفى خيبر العام استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري، 60.663 مستفيدًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 10.822 مراجعًا. وأُجريت 213 عملية جراحية، واستفاد من خدمات التأهيل الطبي 723 مراجعًا، بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 1704 جلسات.