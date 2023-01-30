جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض القاهرة للكتاب.. إشادات واسعة وثناء على رسالتها لخدمة كتاب الله

أشاد زوّار جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بما شاهدوه من محتويات تبرز جهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم، وتبين رسالة الوزارة السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، ومن تقدمٍ في الجانب التقني للوزارة عبر التطبيقات الذكية، والتحول الرقمي السريع.
وأعرب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور حسن محمود الشافعي؛ عن سعادته وتشرفه بزيارة جناح وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدًا أن الجناح بما يحتويه من معروضات وما يقدمه من خدمات يعد جناحًا متميزًا.. مشيداً بمراحل طباعة القرآن الكريم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة من العناية والتدقيق في كتابته والمراجعة الدقيقة، ثم الطباعة الجميلة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، بما يليق بالكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين.
وأشاد الشافعي؛ بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والقائمين على هذا العمل، مثنياً على الدور الذي يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في توزيع المصاحف للمسلمين في جميع أنحاء العالم.. سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يوفق العاملين بالوزارة لعنايتهم لكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين.
بدوره، أعرب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة طنطا الدكتور أسامة البحيري، عن سعادته بمشاركة الوزارة المميزة، منوهاً بما تقدمه من جهود جبارة في استخدام التطبيقات الحديثة والتحول الرقمي، المستخدمة في التعرف على الآيات كتطبيق الاستشهاد الصحيح الهادف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة، كما أبدى إعجابه بركن المخطوطات في تدوين القرآن الكريم والنسخ وتواريخه.
وأكّد نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور سعيد محمد أبو الخير، أن جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يعد من الأجنحة المميزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يحرص دائما على زيارته، مبدياً إعجابه بركن طباعة المصحف الشريف من حيث مراحل الطباعة والترجمة لأكثر من ٧٦ لغة عالمية، وبركن المخطوطات، وتطبيق الاستشهاد الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتقنية الحج والعمرة الافتراضية، مقدماً شكره للمملكة على جهودهم الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وطباعة ونشر وترجمة معاني كتاب الله الكريم.