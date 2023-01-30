جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض القاهرة للكتاب.. إشادات واسعة وثناء على رسالتها لخدمة كتاب الله

وأعرب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور حسن محمود الشافعي؛ عن سعادته وتشرفه بزيارة جناح وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدًا أن الجناح بما يحتويه من معروضات وما يقدمه من خدمات يعد جناحًا متميزًا.. مشيداً بمراحل طباعة القرآن الكريم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة من العناية والتدقيق في كتابته والمراجعة الدقيقة، ثم الطباعة الجميلة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، بما يليق بالكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين.