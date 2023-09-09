سموّ محافظ الأحساء يُكرم الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "حكاية أثر"

وفي كلمته بيّن الشيخ إبراهيم آل خليفة نائب مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي؛ أن مسابقة "حكاية أثر" تُعدُّ جزءًا من مبادرة المركز "شباب عربي من أجل التراث"، مشيرًا إلى أن المسابقة تمنح الفرصة للشباب لرواية قصص مختلفة تتمحور حول مواقع التراث العالمي في المنطقة العربية من أجل إنتاج فيلم قصير، فضلًا عن زيادة وعيهم بالمواقع التراثية الموجودة في محيطهم المحلي والإقليمي؛ وهو ما يدعم إشراك المجتمع المحلي في رواية التراث، والتعريف بمواقع التراث العالمي، وتشجيع ما يُعرف بـ"الحركة السياحية المستدامة"، ويُذكر أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أُسّس في عام 2012 كمبادرة من مملكة البحرين لخدمة تراث الدول العربية، والعمل عن كثب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"؛ لتعزيز تنفيذ اتفاقية "لجنة التراث العالمي"، المُختصّة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بإضافة المواقع التراثية المُقترحة إلى قائمة التراث العالمي، وتقييم حالات المواقع المُدرجة، واستقبال التقارير والمقترحات المقدمة من قِبل مديري مواقع التراث العالمي؛ سعيًا لرفع جودة أعمال حفظ التراث ومواجهة التحديات.