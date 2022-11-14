شاهد.. اختتام مؤتمر الطب التجميلي الأول في الرياض بمشاركة دولية كبيرة

وأوضح الدكتور "آل طلحاب" أن هذا المؤتمر يشكل مادة أكاديمية موجهة لكل المجتمع الطبي بشكل عام؛ حيث يختصر الكثير من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ومناقشة كل جديد ومفيد في آخر ما توصل له الطب الحديث في هذا الجانب، مبينًا أن حضور المؤتمر كان فوق المستهدف بكثير، وكان متخطيًا حاجز الـ1800 من الأطباء بخلاف أكثر من 100 عضو في اللجان المنظمة، إضافة إلى المتحدثين.