تحت شعار "حياة أسمى" تطلق رفاد للاستثمار والتطوير العقاري استراتيجيتها الجديدة

وتركّز رفاد في المرحلة القادمة على تنفيذ هذه الرؤية من خلال مشاريع استراتيجية مثل مِراف ديستركت، وتطوير وجهة مخصصة للأعمال في مدينة الخبر، وتنمية الأصول القائمة بما يتماشى مع رؤيتها المتقدمة في قطاع التطوير. بالإضافة إلى تطوير مناطق لوجستية متكاملة في مدن داخل المملكة وخارجها، لتوفير حلول تشغيلية تدعم سلاسل الإمداد والأنشطة المختلفة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لتكون عنصراً فاعلاً في التنمية العمرانية الوطنية.