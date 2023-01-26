أمانة جدة: 5% من شوارع حي الأمير فواز الجنوبي تحتاج إلى أعمال صيانة

من ناحية ثانية، كشفت مجريات الرصد الميداني أن 95% من شوارع حي الأمير فواز الجنوبي 2 تحتاج إلى رصف وإعادة تهيئة وميلان لتوجيه مياه الأمطار التي تتجمع في الشوارع، والتي تسببت في إحداث حفر في الشوارع وكذلك لأنسنة الحي وإزالة التشوهات البصرية، ليواكب ما تؤكده الأمانة من العمل على أنسنة المدينة وإزالة التشوهات.