أمانة جدة: 5% من شوارع حي الأمير فواز الجنوبي تحتاج إلى أعمال صيانة

كشفت أمانة محافظة جدة أن 5% من شوارع حي الأمير فواز الجنوبي تحتاج إلى صيانة.
وأفادت الأمانة، خلال تفاعلها مع الخبر المنشور بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2 يطالبون بسرعة التحرك لتعبيد الشوارع المهترئة"، أن الجهة المعنية أوضحت، بناءً على بيانات برنامج رصف الطرق، أن نسبة 5% من شوارع الحي المشار إليه تتطلب أعمال صيانة خلال 3-6 أشهر ضمن خطة الصيانة وبحسب الأولويات.
وأشارت الأمانة إلى أن العمل يجري بشكل مستمر في معالجة البلاغات الواردة فيما يخص حفر الشوارع ورفع الضرر، ضمن جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري.
من ناحية ثانية، كشفت مجريات الرصد الميداني أن 95% من شوارع حي الأمير فواز الجنوبي 2 تحتاج إلى رصف وإعادة تهيئة وميلان لتوجيه مياه الأمطار التي تتجمع في الشوارع، والتي تسببت في إحداث حفر في الشوارع وكذلك لأنسنة الحي وإزالة التشوهات البصرية، ليواكب ما تؤكده الأمانة من العمل على أنسنة المدينة وإزالة التشوهات.