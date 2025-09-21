غدًا.. تساوي الليل والنهار إيذانًا ببدء فصل الخريف فلكيًا

يحلّ غدًا الإثنين 22 سبتمبر فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء في ظاهرة فلكية تُعرف بالاعتدال الخريفي، ويتساوى خلالها طول الليل والنهار تقريبًا، ويستمر الخريف حتى 22 ديسمبر المقبل، موعد الانقلاب الشتوي.