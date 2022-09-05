اعتماد "مدينة الملك سلمان الطبية" بالمدينة المنوّرة جهة تدريبية لبرنامج طب وجراحة المسالك البولية

وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أقرّت اعتماد "مدينة الملك سلمان الطبية" كجهة تدريبية معتمدة، بداية من مطلع شهر أكتوبر للعام المقبل 2023م، مبيناً أن الاعتماد يضاف إلى سلسلة من الاعتمادات التي تحقّقت للمدينة الطبية في عديد من التخصصات.