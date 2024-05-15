في اجتماع المحافظين.. أمير المدينة يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، على تعزيز دور المحافظات والمراكز في تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، ورفع مستوى جودة الحياة في محافظات المنطقة، وتعزيز القطاع الاستثماري والتجاري.