في اجتماع المحافظين.. أمير المدينة يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، على تعزيز دور المحافظات والمراكز في تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، ورفع مستوى جودة الحياة في محافظات المنطقة، وتعزيز القطاع الاستثماري والتجاري.
جاء ذلك بعد ترؤسه اجتماع محافظي المنطقة التاسع والعشرين، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب أمير المدينة في الإمارة، حيث وجّه أمير المنطقة بتقديم الأفكار التطويرية والإبداعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
بدأ اللقاء باستعراض آخر المستجدات في خطط المجالس المحلية بالمحافظات وما وصل إليه سير الأعمال في المشاريع التنموية والبلدية الجاري تنفيذها على مستوى محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
كما شهد الاجتماع مناقشة الأداء في مراكز المحافظات ووضع خطط تطويرية وتحسينية؛ لتعزيز دورها ودعمها بالكوادر والكفاءات البشرية التي تسهم في تطوير الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للميز التي تتمتع بها المحافظات والإسهام في تيسير كل المعاملات الخاصة بالمستفيدين والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما جرت مناقشة تقارير الأداء واستعراض ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي الاحتياجات الخدمية والتنموية في محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة.