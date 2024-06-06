مكتب شؤون حجاج الصين ينظم معرضًا للثقافة الصينية التقليدية

وأعرب عن أمله أن يسهم الحاج الصيني في نقل صورة حسنة للحاج المسلم تظهر السلوك الجيد للمواطنين الصينيين، وتترك هذه الرحلة الإيمانية أثرًا طيبًا في تعزيز التفاهم والتبادل بين شعبي البلدين الصديقين؛ متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.