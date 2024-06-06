مكتب شؤون حجاج الصين ينظم معرضًا للثقافة الصينية التقليدية

نظم مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، معرضًا للثقافة الصينية التقليدية في مقر بعثة الحج الصينية.
جاء ذلك بحضور سفير الصين لدى المملكة تشانغ هوا، والقنصل العام بجدة وانغ تشيمين، ورئيس مكتب شؤون حجاج الصين نائب رئيس الجمعية الصينية الإسلامية عادل حاج كريم، وممثلي وزارة الحج والعمرة، وعدد من مسؤولي بعثات الحج.
وأكد السفير الصيني، أن سفارة بلاده في المملكة والقنصلية العامة بجدة، تعملان على توفير جميع الخدمات والتسهيلات لجميع الحجاج الصينيين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة؛ بما يضمن تأديتهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.
وأعرب عن أمله أن يسهم الحاج الصيني في نقل صورة حسنة للحاج المسلم تظهر السلوك الجيد للمواطنين الصينيين، وتترك هذه الرحلة الإيمانية أثرًا طيبًا في تعزيز التفاهم والتبادل بين شعبي البلدين الصديقين؛ متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
ونوه إلى ما تقدمه حكومة المملكة من جهود كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج؛ ويتجلى ذلك في الحرص على استقبالهم بكل حفاوة وترحاب، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
تضمن معرض "الثقافة الصينية التقليدية" أكثر من 200 قطعة متنوعة شملت معروضات من الرسم والخط وقطع الورق والبيروغرافيا، وغيرها من الأعمال الفنية التي أظهرت صورة من صور الثقافة الصينية، مثل "فن صناعة الشاي، وفن التطريز، وقطع الورق والمخطوطات التاريخية، والبيروغرافيا، وعروض فنون الدفاع عن النفس، وفنون الخط الصيني والعربي والرسم، والتعريف بأهم المفردات الصينية.
إضافة إلى تقديم أشهر أطباق المأكولات الصينية كـ"زونغزي" والزلابية والمكرونة والكعكة المقلية.
كما احتوى المعرض على مخطوطات تعكس التطور التاريخي للإسلام في الصين، وعرض فيلم وثائقي يوضح الحياة اليومية والعادات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمسلمين في جمهورية الصين الشعبية.