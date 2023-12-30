مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ سبعيني من "الموت" بعد توقف قلبه لــ"40" دقيقة نتيجة جلطات قلبية

والذي أضاف بأن المريض عند عودته للمنزل قادماً من مزرعته، بدأ يشعر بتلك الأعراض، وعلى الفور استدعوا طاقم الإسعاف الطبي، والذين قاموا بمحاولة إنعاشه وهو بالطريق للمستشفى، وعند وصوله لقسم الطوارىء ، تم إجراء الفحوصات المبدئية والتي أشارت إلى توقف القلب تماماً، حيث بدأ الفريق الطبى بسرعة إنعاشه حسب البروتوكول الطبى، وكانت النتائج تشير إلى عودة نبضات القلب ثم التوقف مرة ثانية، الأمر الذي استدعى إنعاش المريض بـ 13 صدمة كهربائية، مع توصيله بأجهزة التنفس الإصطناعي، واستمر إنعاش القلب حتى عاد النبض بعد أكثر من 40 دقيقة بالطوارىء.