وزير التعليم: أثر المعلمين والمعلمات رحلة ممتدة في كل زاوية من زوايا الوطن

وأضاف في رسالته للمعلمين والمعلمات قائلاً: "نقف اليوم احترامًا وتقديرًا وشكرًا لعطائكم وجهودكم؛ فأنتم مَن يبني ويؤسس ويصنع الأجيال".. مبينًا أن "أثرهم رحلة ممتدة، نجدها في كل زاوية من زوايا هذا الوطن؛ فالمسؤول في ذاكرته معلم، والطبيبة في ذاكرتها معلمة، والمهندس كذلك.. وجميعنا بما نملكه من مهارات ومعارف تعلمنا بأيادٍ سخَّرت وقتها لتزويدنا بها؛ إذ هم سمو الذاكرة وخزينة المستقبل".